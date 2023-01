La vittoria in trasferta di domenica scorsa a Valledoria (2-0) proietta lo Sprint Ittiri al primo posto del girone E di Prima Categoria (29 punti in 13 gare). Un balzo quasi prodigioso, poiché gli ultimi 3 punti hanno consentito agli ittiresi di superare le 2 squadre che erano davanti, Valledoria e Campanedda ( sconfitte), e raggiungere in testa alla classifica l'Alghero (pesante tonfo 1-4 a Siligo), rispetto al quale gli ittiresi vantano però una migliore differenza reti e la vittoria nello scontro diretto.

Una grande soddisfazione quindi per i ragazzi del presidente Paolo Nieddu, che hanno coronato un lungo inseguimento, iniziato la prima giornata, a seguito della sconfitta in trasferta di Campanedda. Un primato quindi meritato, anche in virtù del gioco espresso.

«Essere primi in classifica, al cospetto di squadre blasonate, è per noi motivo di orgoglio - dice il presidente Paolo Nieddu, libero professionista molto stimato in città -. Ora arriva la fase più difficile: la conferma di quanto fatto sinora. Ma ho fiducia nella serietà e nell'entusiasmo dei nostri calciatori. Sabato prossimo, dopo il giro di boa del torneo, ci attende una partita casalinga molto difficile contro il Campanedda. Per noi sarà l'occasione di riscattarci della sconfitta dell'andata, ma bisognerà stare attenti e concentrati. Gli avversari sono infatti formazione di tutto rispetto. Questo campionato - conclude - è a mio avviso ancora apertissimo e potrebbe riservare colpi di scena sino all'ultima giornata».

Ad Ittiri, piazza che ha conosciuto i fasti della Serie D, c'è molto entusiasmo per la squadra ed il pubblico segue sempre più numeroso i propri beniamini, quasi come ai vecchi tempi, quelli indimenticabili dell'era Mongiu.

© Riproduzione riservata