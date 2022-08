Incoraggiante primo test della nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco che prepara le qualificazioni per il Mondiale 2023 e il girone di Eurobasket 2022. La Francia si è imposta solo dopo un supplementare per 78-77, ma gli azzurri hanno avuto ben tre tiri per la vittoria: una tripla di Marco Spissu finita sul ferro e due conclusioni di Mannion.

Il ct Pozzecco ha commentato: “C'è stata una grande intensità, e sono contento della prestazione. Ci siamo passati bene la palla, concedendo poco, e facendo le cose che abbiamo in mente di fare. Peccato per gli ultimi due tiri, ma sono molto contento che Nico (Mannion) e Marco (Spissu) si siano presi la responsabilità. La grande presenza del pubblico bolognese è un ottimo segnale. Chi è venuto a palazzo stasera torna a casa con un bellissimo ricordo".

Il play sassarese Spissu (ingaggiato da Venezia) è partito nel quintetto base con Mannion, Fontecchio (il migliore con 24 punti), Polonara (altro ex Dinamo) e Melli. Per l'ex Dinamo una buona prova, anche se nel finale è apparso un po' stanco: con 31 minuti è stato tra i più utilizzati. Ha chiuso con 8 punti (2/8 al tiro su azione e i due liberi nel supplementare del -1), ben 5 rimbalzi e 4 assist per un +10 di valutazione seconda solo a quella di Fontecchio.

Poco utilizzato invece l'altro sardo, l'ala olbiese Gigi Datome (Olimpia Milano): 6 punti e 0/2 al tiro.

Il tabellino dell'Italia: Della Valle ne, Spissu 8 (0/1, 2/7), Mannion 9 (2/6, 1/4), Biligha 4 (2/4), Tonut 8 (1/3, 2/5), Gallinari 13 (1/5, 2/6), Melli 2 (1/4, 0/2), Fontecchio 24 (5/9, 4/9), Tessitori, Ricci 3 (0/1, 1/4), Baldasso ne, Polonara 6 (1/2, 1/3), Pajola (0/3), Datome (0/1, 0/1), Petrucelli ne. All. Pozzecco.

