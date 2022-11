Importanti novità nel Sorso, una delle squadre calcistiche sarde più blasonate (con trascorsi anche in serie C), che ora però milita in Prima Categoria girone E.

Lasciano il direttore sportivo Beniamino Manunta e il vice presidente Tore Leoni. Lo comunica in una nota il presidente del sodalizio Pier Mario Fenu.

«È con estremo dispiacere e grande rammarico che in data odierna il vicepresidente Tore Leoni e il direttore sportivo Beniamino Manunta hanno comunicato al gruppo le proprie dimissioni per problemi strettamente personali - scrive nella nota Fenu -. Con la speranza che i problemi personali "siano risolvibili" la società le ha ratificate. La società Sorso 1930 li ringrazia per il fattivo contributo dato in questi anni e augura ai due ex dirigenti le migliori fortune calcistiche e non».

Il Sorso è nono in classifica, con 10 punti in 9 partite disputate.

Sabato scorso è stato sconfitto in trasferta dal Treselighes (0-2). Il prossimo turno affronterà tra le mura amiche l'Alghero, una delle favorite del torneo.

© Riproduzione riservata