Colpo di scena al Calangianus: le strade fra la società e il tecnico Luca Rusani si dividono dopo il ritorno in Eccellenza. In un comunicato il club annuncia che “il mister Luca Rusani non sarà più alla guida tecnica della squadra giallorossa per la stagione 2022-2023. Ringraziandolo immensamente per il suo grande lavoro svolto in questi anni, culminato con la vittoria del campionato di Promozione regionale, gli auguriamo le migliori fortune per il suo prosieguo di carriera”.

Rusani, dal canto suo, saluta società società, squadra e tifoseria sui social: “Carissima FBC Calangianus, come tutte le avventure belle e brutte,siamo arrivati alla conclusione della nostra, come meglio non si poteva. Un’avventura iniziata tre anni fa che, insieme a pochi dirigenti (Gino, Gerolamo, Fausto, Vittorio, Piero), abbiamo intrapreso tra mille difficoltà Abbiamo sofferto per poi gioire, gioie scaturite dal grande impegno di tutti:dirigenti collaboratori, staff, calciatori sponsor e tifosi. È stato per me un grosso onore e motivo d’orgoglio essere stato allenatore di questa squadra formata da uomini veri dentro e fuori dal campo! Ed è proprio a loro che rivolgo il grazie più grande. Sono stati tre anni intensi ,dove ho messo tutto il mio impegno con professionalità e serietà. Saluto tutto l’ambiente, il paese,gli amici e auguro a tutti voi i migliori traguardi”.

© Riproduzione riservata