Vince l’Amsicora, la Ferrini blocca l’Argentia. L’ultima giornata della prima fase della serie A1 femminile di hockey su prato ha regalato più di una soddisfazione. Nel posticipo della A1 maschile l’Amsicora è stata invece sconfitta dal Valchisone.

A1 FEMMINILE. Tra Ferrini e Argentia stava per farla da padrone il maltempo, poi la tregua, al “Maxia” si gioca, fischio di inizio un un’ora di ritardo, e finisce 0-0. Le ragazze di Alacid non sono nuove a queste imprese e contro le campionesse d’Italia hanno impostato una gara di contenimento. Il pressing alto dell’Argentia ha creato qualche apprensione ma le ripartenze in contropiede hanno generato più di un pericolo, soprattutto nelle prime due frazioni, nell’area lombarda. Il forcing finale dell’Argentia ha trovato un muro invalicabile nel portiere Giorgia Piras, che con un doppio intervento a un minuto dalla fine ha salvato il risultato.

L’Amsicora ha giocato a Cernusco dove ha battuto il Milano HP 2-1. Inizio non proprio incoraggiante e vantaggio milanese. Durante il riposo la coach Lilliu apporta qualche correzione e i risultati si vedono. Su un corto, Cavicchioli si avventa su una ribattuta e pareggia. Pochi minuti dopo parte il contropiede, assist di Khilko per Ceratto che in solitudine supera la numero uno avversaria. L’Amsicora non corre pericoli e nell’ultima frazione batte due corti senza esito.

A1 MASCHILE. Prima sconfitta stagionale per l’Amsicora. A Villar Perosa è stata battuta dal Valchisone per 1-0 con un rigore assegnato e realizzato nell’ultimo quarto. La squadra cagliaritana ha giocato una buona partita ma non ha concretizzato le occasioni create. Quattro corti senza esito e due salvataggi sulla linea, il portiere piemontese è così rimasto indenne.

I campionati si fermano. Per la Ferrini femminile c’è ancora una partita, il recupero con il San Saba Roma domenica prossima al “Maxia”. Poi se ne riparlerà il 12 marzo 2022, con un prologo probabilmente il 27 febbraio con il recupero Argentia-Amsicora, e un altro il 5 marzo con HT Sardegna-Bra, per la A1 maschile.

CLASSIFICHE

A1 MASCHILE. Girone A. Tevere 12, Burtterfly 11, Bra e Bonomi 10, HT Bologna 8, Cus Padova 6, Juvenilia Uras 5, Cus Cagliari 3, HT Sardegna O. Girone B: Ferrini 13, Città del Tricolore 11, Valchisone 9, Amsicora e Lazio 8, Bondeno 6, HC Roma e Cus Pisa 4, Adige 0.

A1 FEMMINILE. Torinio e Lorenzoni 10, Amsicora 9, Argentia 8, Ferrini 5, Valverde 4, Butterfly 3, Milano HP 1, San Saba 0.

