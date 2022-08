Altro colpo di mercato del Sant’Elena (Eccellenza). Il presidente Luca Meloni annuncia l’acquisto del centrocampista brasiliano Felipe Yago Silva Soares (1992), reduce da una grande con l’Atletico Tricase (Puglia) ed ex Arbus, Monteponi Iglesias e Serramanna. Aveva tantissime richieste in Puglia ma grazie all’ottimo rapporto col tecnico Nicola Agus ha scelto l’offerta dei biancoverdi. E’ stato sotto la guida di Agus ai tempi dell’Arbus. Mentre lo aveva portato in Sardegna, a Serramanna, il direttore sportivo Gianbattista Sposito nel 2018.

Fa sul serio pure la Monteponi, che ha ingaggiato l’attaccante Alessio Virdis. Originario di Ozieri, classe 2000, nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell’Ossese. In precedenza quelle di Torres e Lanusei. Farà coppia con Alessio Figos.

Altro tassello per il Monastir che si assicura e prestazione del centrocampista centrale brasiliano Thiago Moio Pace (1988), la scorsa stagione al Tortolì ed ex Gallipoli, Policoro, Gangi e Toma Maglie in Italia. In precedenza esperienze in Brasile, Thailandia e Laos. Confermato Luca Melis.

Il portiere Manuel Ardau resta alla Villacidrese. Sempre in Eccellenza, il direttore sportivo dell’Arbus, Federico Melis ha definito l’accordo con difensore Jose Adrian Carrascosa (1996) che nella scorsa stagione ha giocato con Sambuceto (Eccellenza abruzzese).

