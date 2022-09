Tante le richieste di partecipazione alla prima edizione della corsa a piedi su strada "Currendi a lugori" in programma per il 17 settembre nell'ambito degli appuntamenti dell'Estate a Sinnai. Tante anche le donne che parteciperanno alla manifestazione, organizzata dall’associazione sportiva TriSinnai con il patrocinio del Comune e l’approvazione della Uisp. Intanto sono tanti gli atleti, anche tra i migliori (uomini e donne) che stanno già allenando soprattutto nel tratto all'interno della pineta. Una gara che si annuncia difficile, impegnativa che si svilupperà fra le principali vie del centro storico per poi dirigersi verso la pineta dove si raggiungerà il punto più alto del percorso, nei pressi de Sa Casermetta. Prevista una gara competitiva di nove chilometri alla quale parteciperanno atleti tesserati nelle varie società sarde e non, e tutti i tesserati Fidal e Uisp. In programma anche una camminata ludico motoria aperta a tutti, adulti e bambini di ogni età con start a seguire la gara competitiva. Il circuito in questo caso, sarà di quattro chilometri e si svilupperà interamente nel centro storico, ripercorrendo in parte il percorso della gara competitiva. Le iscrizioni sono aperte sino all'undici settembre.

