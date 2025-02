Un weekend povero di gare quello scorso nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud ben 4 partite rinviate, su 8 in programma. Al Nord, invece, tutto secondo calendario.

Sud. Nelle 3 gare giocate (stanotte il posticipo tra Beta e La Casa del Sorriso), spicca la netta vittoria di Sinnai contro Elmas (90-45). Nei primi 20’ gli ospiti riescono a rimanere in scia (33-21 al 20’), ma nella seconda metà di gara i padroni di casa prendono il largo. Miglior realizzatore della partita è Piras, di Elmas, con 27 punti. Un successo che, per i sinnaesi, vale la seconda posizione solitaria, in attesa dei recuperi. Larga vittoria anche per Serramanna, contro la Primavera Gonnosfanadiga, per 73-45. Padroni di casa che concedono poco all’attacco avversario e portano a casa il nono successo stagionale, grazie anche ai 21 punti firmati da Pintus. Chiude il quadro delle sfide la vittoria del Carloforte, contro il San Salvatore Selargius, per 65-57. Ospiti avanti all’intervallo (30-32 al 20’), prima della reazione tabarkina che si concretizza con il +7 del 30’ (50-43). Nel finale la formazione di casa mantiene il margine per portare a casa la vittoria. Top scorer della gara è Mura, del San Salvatore, con 23 punti.

Nord. Prosegue la marcia incontrastata del CMB Porto Torres che vince sul parquet della New Basket Ploaghe per 59-71. Ospiti già avanti nella prima metà gara (31-37 al 20’). Il break decisivo nel terzo quarto, chiuso sul 33-58. Nel finale la New Basket accorcia poi il divario fino al -12 finale. Miglior realizzatore della gara è Lungheu, del CMB Porto Torres, con 17 punti. La diretta inseguitrice è la Innovyou Sennori, che supera la Virtus Olbia per 80-66. Per i sennoresi, trascinati dai 15 punti della coppia Presta-Fiesoli, è la nona vittoria stagionale. Vittorie casalinghe anche per Pallacanestro Nuoro, contro la Masters Sassari (61-57), Olimpia Olbia, per 82-57 contro il Macomer 2.0, e Nova Pallacanestro La Maddalena. Per i maddalenini, che hanno avuto in Di Fraia un punto di riferimento in attacco (21 punti per lui), è la prima vittoria della stagione, grazie al 58-56 contro la S. Elene.

