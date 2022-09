Simone Deliperi, 42 anni, uno dei portieri sardi più prestigiosi degli anni 2000, riparte dal Badesi 09, squadra di Prima Categoria. Ma per la prima volta nella sua longeva carriera calcistica, iniziata a grandi livelli nelle giovanili del Cagliari (nella Primavera dei vari Liverani, Maresca e Tribuna) e costellata da tante stagioni anche in Serie C (tra le sue squadre anche Torres, Igea Virtus e Acireale), non sarà più tra i pali, ma guiderà la squadra dalla panchina, dopo avere ottenuto il patentino di allenatore."Prima o poi dovevo appendere le scarpette al chiodo e penso che questo sia il momento giusto - spiega l'ex numero uno -. Ringrazio la dirigenza del Badesi che mi ha dato questa opportunità. È ovviamente un compito diverso per me, ma sono pronto per la nuova sfida. Conosco l'ambiente, essendo cresciuto nella vicina Valledoria e per me questo è un vantaggio". La squadra ha iniziato a sudare nel nuovissimo manto sintetico di Badesi."Avverto entusiasmo - precisa Deliperi -.Cercheremo di disputare un campionato all'altezza della situazione e di rendere la vita difficile alle squadre che sulla carta sembrano più forti. Sarà infatti un girone di Prima Categoria molto tosto, con compagini blasonate come Sorso, Castelsardo e Alghero. Solo per fare alcuni nomi". Per Simone Deliperi un cruccio, quasi un'amara constatazione."Noto con dispiacere che nel ruolo di portiere nel calcio sardo non c'è ricambio generazionale - afferma -. C'è qualcosa che non sta funzionando a livello giovanile. Inoltre anche nei campionati minori si fa ricorso a troppi stranieri: un ostacolo alla crescita dei nostri ragazzi".





