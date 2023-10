Domani si gioca anche in Eccellenza. La capolista Ilvamaddalena di Carlo Cotroneo ospita il Li Punti con l'obiettivo di allungare in vetta. Ghilarza e Villasimius che occupano il secondo posto staccati di tre punti dai maddalenini, giocano ugualmente in casa rispettivamente contro Tharros e Carbonia.

Compiti non facili per le due inseguitrici che giocano comunque ovviamente per ottenere il massimo: la classifica lo impone. Il Taloro ospita il Sant'Elena che non attraversa un buon momento, la Ferrini attende la visita dell'Iglesias. La Villacidrese ultima con un punto gioca sul terreno dell'Ossese: un anno difficil equello della Villacidrese in una stagione complicata per l'impossibilità di disporre del "suo" campo di gioco.

Bosa e Calangianus giocano contro Tempio (a Bonorva) e Barisardo. Due partite senza pronostico.

Le partite avranno inizio alle 15. Solo a La Maddalena il fischio d’inizio è previsto per le 15.30.

© Riproduzione riservata