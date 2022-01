Ultimo weekend di sospensione per i campionati regionali, dal 23 gennaio si torna in campo. Sarà l'Eccellenza il primo torneo a riprendere col calendario standard, dalla diciannovesima giornata già domenica prossima. Per Promozione e Prima Categoria il girone di ritorno inizierà il 30 gennaio, per la Seconda Categoria il 6 febbraio nel weekend dove ripartiranno anche Juniores (dal 5), Allievi e Giovanissimi.

Eccellenza. Il massimo campionato regionale ha visto slittare tre giornate per lo stop: quella in programma fra otto giorni si sarebbe dovuta giocare il 6 gennaio. Il big match è il derby barbaricino Nuorese-Taloro, la capolista Ferrini dopo due sconfitte consecutive (le prime in stagione) sarà ospite dell'Ossese. C'è attesa anche per il ritorno in campo del Castiadas, che sta ricostruendo la squadra: andrà a Villacidro contro una delle tante pretendenti ai playoff.

Recuperi. In Eccellenza ci sono solo due recuperi: Castiadas-Bosa e Ilvamaddalena-Ossese della diciottesima giornata, si giocheranno mercoledì 9 febbraio alle 15. Saranno invece le partite rinviate a far iniziare il 2022 negli altri tornei, tutte domenica 23 alle 15: in Promozione Atletico Cagliari-Quartu 2000, Fermassenti-Andromeda e Villamassargia-Gonnosfanadiga (tutte del Girone A), in Prima Categoria Monte Alma-Coghinas (Girone E, si riparte dal 60' sull'1-1), in Seconda Categoria Ferrini Quartu-Jupiter (Girone A), Atletico Masainas-Decimo 07 (B), Havana San Basilio-Sini (C), Montiferru-Busachese (F), Tramatza-Solarussa (F) e Calangianese-Santa Teresa (H). Dal 29 gennaio riprenderà anche il programma degli anticipi al sabato, uno per girone (in Eccellenza il primo sarà il 5 febbraio, Monastir-Ferrini).

