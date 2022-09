Il 48º Torneo Fedeltà - 15º Memorial “Enrico Fini” organizzato dalla Vibraf Domusnovas, tra gli appuntamenti del batti e corri più longevi di sempre, si è concluso, dopo un mese di gare, con la vittoria degli Scaldapanchina di Ilaria Gessa, sul gradino più alto del podio davanti ai Barantotto di Giorgio Vargiu e ai Flash di Daniela Cadau e Alberto Locci. Quarti i Forever Young di Salvatore Puddu. Presenza fissa e gradita d quella dei Thurpos Cagliari, squadra di baseball per ciechi che milita nella massima serie nazionale e che ha sfidato in amichevole It ori del torneo.

La novità del 2022 è stata l’inserimento della categoria inesperti, in cui sono stati premiati Elia Soru dei Flash e Julia Santana Curreli dei Barantotto. Tra gli esperti, invece, premio individuale per Federico Sireus e Giuseppina Melis, entrambi degli Scaldapanchina. Riconoscimenti anche per gli arbitri e i classificatori.

Alghero. Per chiudere la stagione in bellezza, anche ad Alghero si disputerà come di consueto il torneo slowpitch di fine anno. Il Sunday Baseball Party è in programma il prossimo 16 ottobre sul diamante di via Emilia, a Maria Pia.

Al via della manifestazione promossa dalla Catalana, 10 squadre e 120 atleti provenienti da tutta la Sardegna.

© Riproduzione riservata