Sfuma il sogno A2 di softball per la Shardana Iglesias, che ieri tra le mura amiche ha perso gara3 della finale playoff col Nettuno. Le laziali, che in casa propria avevano già vinto i primi due incontri della serie al meglio delle cinque per 7-0 al 5º inning e 5-2, hanno sfruttato la prima chance disponibile per chiudere i conti. Dopo un avvio equilibrato (1-1 al terzo), una serie di errori difensivi ha permesso alla squadra di allungare fino al 5-1 del sesto inning. La Shardana ha registrato la difesa e accorciato grazie a un’agguerrita Roberta Rossi (triplo e punto del 5-2) ma non è bastato.

In pedana, le gialloblù hanno schierato la partente Letizia Rossi (4 strikeout) e la closer Emma Fara (uno strikeout).

“Le ragazze sono state bravissime e se la sono giocata. Onore ai vincitori, noi ci riproveremo l’anno prossimo”, ha commentato il dirigente iglesiente Chicco Pintus.

© Riproduzione riservata