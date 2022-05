Match oltre Tirreno, domenica, per le due squadre che rappresentano la Sardegna nei campionati nazionali di rugby.

Per il lunch match della diciassettesima giornata di serie A (ore 13, arbitra Francesco Meschini di Milano), l'Amatori Alghero gioca sul campo del fanalino di coda Pro Recco, al Carlini-Bollesan. Dopo il ko casalingo in rimonta contro il Promotica I Centurioni Lumezzane, gli algheresi cercano il pronto riscatto. Sesti a pari punti con il Settimo Torinese (atteso a Maria Pia domenica, nell'ultimo impegno della stagione), gli algheresi vogliono ripetere il successo dell'andata (il 27 febbraio finì 44-5) e centrare il quinto successo in campionato. Numeri decisamente negativi per i liguri: nessuna vittoria e quattordici sconfitte, l'ultima delle quali, 0-59 in casa contro il Settimo Torinese.

Serie B. L'appuntamento è al Del Bione, alle 15.30 (arbitra Jacopo Fioravanti), per il diciottesimo turno. L'Amatori Capoterra vuole confermare quanto di buono fatto domenica scorsa (13-12 sulla vicecapolista Piacenza), andando a far visita al Lecco. Match non semplice, visto che i lombardi sono la terza forza del girone, con 9 vittorie e 5 sconfitte, reduci dalla vittoria di misura, 21-22, in casa dell'Unione Monferrato. Capoterra ottavo (5 successi e 7 rovesci). All'andata (il 12 dicembre 2021), i lecchesi sbancarono il Comunale di Via Trento 0-18.



