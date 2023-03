La nuova formula dei campionati di hockey su prato concede poco spazio per rimediare ai passi falsi e rimettersi in carreggiata. Così lo scontro diretto di sabato tra Tevere e Bra, nella serie A Èlite maschile, può essere l’occasione per Amsicora e Ferrini di riavvicinare almeno il secondo posto, il minimo per andare in finale.

Negli altri tornei, dalla A Èlite femminile alla A1 maschile è già tempo di scontri al vertice e sfide tra capolista, è il caso di Amsicora femminile, Cus Cagliari e Juvenilia Uras.

SERIE A ÈLITE MASCHILE

Due trasferte per le formazioni cagliaritane, che non appaiono proibitive, a guardare i risultati delle avversarie nelle prime partite della stagione.

L’Amsicora gioca a Roma contro il Butterfly, uscito sconfitto sabato scorso al “Maxia”, dopo due pareggi consecutivi. Non che alla squadra di Tisera sia andata meglio, con la sconfitta con la Tevere. Ma è il momento di riprendere la marcia.

Quella marcia che sembra avere ingranato la Ferrini dopo le incertezze iniziali e la vittoria di sabato scorso.

A Castello d’Agogna trova il Bonomi, che a sorpresa ha perso le tre partite sinora giocate, e tutto ciò vale lo zero nella casella dei punti.

SERIE A ÈLITE FEMMINILE

Due giornate, due vittorie e primo posto. E’ il cammino di Amsicora e Butterfly che domenica si ritroveranno l’una contro l’altra a Ponte Vittorio. Cagliaritane forti della vittoria in rimonta con Torino, romane galvanizzate dal clamoroso 4-0 rifilato all’Argentia. E proprio l’Argentia del cagliaritano Luca Fabrizio sarà l’avversaria della Ferrini a Cernusco. Le ragazze di Valeria Spitoni vivono, rispetto alle avversarie, un diverso stato d’animo, dopo la altrettanto clamorosa vittoria di domenica scorsa a Bra, contro la Lorenzoni.

SERIE A1 MASCHILE

Nel girone A la Juvenilia Uras e la schiacciasassi Città del Tricolore (dodici reti fatte e zero subite in due partite) vanno a braccetto in testa. Ma sabato a Reggio Emilia c’è lo scontro diretto. Una prova di maturità per l’ambiziosa formazione guidata da Stefano Tocco.

Nel girone B due delle tre battistrada si sfidano a Roma. Sono Lazio e Cus Cagliari attese da una sfida per nulla scontata. A Uras, si affrontano HT Sardegna e Cus Pisa, ancora senza punti dopo due sconfitte. Potrebbe essere una ghiotta opportunità per la giovane formazione guidata in campo da Alessandro Cuccu e in panchina da Sergio Pia.

