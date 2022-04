Si giocherà domani (ore 15) al campo San Giovanni di Sassari la gara di ritorno dei preliminari tra il Cus Sassari e il Cus Cagliari. I cagliaritani si sono imposti per tre a zero nella gara di andata e sono quindi favoriti per il passaggio del turno. La fase finale si svolgeranno a fine maggio a Cassino.

I convocati. Per i cagliaritani, il tecnico Claudio Meloni ha convocato Claudio Fiori, Simone Anedda, Matteo Pandori, Arturo Rodriguez e Niccolò Cadeddu (Cus Cagliari), Daniel Asuni (Andromeda), Enrico Cabras e Matteo Limbardi (Sigma), Fabrizio Frau e Marco Sanna (Villasimius), Federico Sanna (Gialeto), Gianluca Marongiu (Villamassargia), Thomas Pilia (Sadali), Davide Muscau (Abbasanta), Alessandro Aramu (Monastir), Cristian Ruggeri, Mattia Delogus (Sant’Elena).

