Ultimissime battute nel campionato di Eccellenza. Domani, con fischio di inizio alle 16 su tutti i campi, si gioca la quartultima giornata. Tiene banco la lotta per il primo posto. I riflettori sono punti sulla grande partita del “Maristai” tra Taloro Gavoi e Ilvamaddalena, rispettivamente prima e seconda in classifica con due punti di differenza. I maddalenini devono però recuperare una gara. La posta in palio scotta tantissimo. A Villa San Pietro, l’Ossese, che ha gli stessi punti dell’Ilva, affronta il Sant’Elena. I bianconeri, complici le fatiche di Coppa, hanno rallentato la marcia lasciando per strada punti preziosi nelle ultime due sfide interne. La Ferrini Cagliari, rientrata in gioco grazie al successo nel recupero con la Villacidrese, è attesa all’”Annunziata” di Castiadas. Sulla carta non dovrebbe avere problemi ad incamerare tutto il bottino. Al “Caocci” di Olbia, il Porto Rotondo riceve la Nuorese. Due compagini in gran salute. A Capoterra, il Guspini di Marco Piras cerca tre punti in chiave salvezza contro la cenerentola Asseminese. Come l’Idolo che ad Arzana deve vedersela col Ghilarza e il Li Punti che ospita il forte Budoni. A Villacidro, in scena Villacidrese-Monastir. Chiude Arbus-Bosa.

In Promozione, girone A, è in programma sempre domani (ore 16) la 24ª giornata. Il tabellone offre Andromeda-Fermassenti (a Senorbì), Atletico Cagliari-Gonnosfanadiga, Atletco Narcao-Orrolese, La Palma-Cortoghiana, Monteponi-Quartu 2000, Villamassargia-Sigma e Villasimius-Selargius. L’Iglesias ha organizzato la festa per il ritorno in Eccellenza. L’ingresso è gratuito. E’ ancora bagarre nella lotta salvezza con sei squadre coinvolte (La Palma, Villamassargia, Orrolese, Gonnos, Quartu 2000 e Fermassenti).

Si giocano quattro recuperi nel girone B. Oggi, alle 17.30 Macomerese-Seulo e domani, alle 15.30, Tonara-Tharros, alle 16, Sadali-Bonorva, alle 17 Fonni-Tortolì.

