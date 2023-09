Buoni risultati ai campionati mondiali di OCR (Obstacle Course Race) a Genk in Belgio per Andrea Figus e Matteo Sitzia, due fra i tremila atleti che hanno partecipato alla manifestazione con oltre 40 nazioni presenti.

Nella categoria over 60, con 15 chilometri di percorso, 500 metri di dislivello e 50 ostacoli, Andrea Figus è risultato settimo di categoria, mentre Matteo Sitzia è arrivato secondo fra gli atleti sardi partecipanti nella categoria standard.

