L'Unione sportiva Settimo vince il girone A della Seconda categoria e dopo 29 anni torna in Prima categoria. Un successo meritato, frutto di una stagione esaltante contro squadre attrezzate che hanno onorato la stagione, a partire dal San Vito, ma anche il Triei e l'Accadamia Sarrabese.

La squadra di Mario Sanna oggi ha pareggiato per 0-0 col La Salle, quanto bastava per vincere il torneo in anticipo. Nel corso della stagione, il Settimo ha vinto 19 gare in 25 partite giocate, ha pareggiato quattro volte, subendo appena due sconfitte: ottanta i gol fatti, 18 quelli subiti. E oggi al triplice fischio della gara col La Salle è stata festa grande con bandiere e fumogeni, tra giocatori e pubblico.

Grande, come detto, la soddisfazione della società guidata dal presidente Giuseppe Corona, dei giocatori, dello staff tecnico. Prima di pensare alla prossima stagione, ora c'è voglia di far festa. A fine gara sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco Gigi Puddu e dell'assessore allo sport Stefano Atzori.

