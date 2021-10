Si decide a Sinnai il campionato sardo di Mountain bike. Il gran finale è in programma oggi con la 19ª edizione della Serpilonga-Memorial Felice Schirru, organizzata dall’associazione Sinnai MTB del presidente Gianluca Oghittu col patrocinio del Comune di Sinnai e la collaborazione di diverse associazioni cittadine. Tra i candidati alla vittoria della classifica generale Luca Dessì della Karel Sport, Andrea Lovicu della Bike Team Demurtas Nuoro e Nicola Saba dell’UC Guspini. Mentre per la classifica generale femminile Erika Pinna dell’Arkitano e Raffaela Saravo della Ciclisti Turritani. Da segnalare la presenza del ceco Milan Damek, già vincitore della gara nel 2019, innamorato della Sardegna. Ci sarà anche Vittorio Serra, che ha vinto per sei volte la Serpilonga, ora tesserato con l’Acquascan. Altri probabili protagonisti: Alberto Olla (Bike World), Alessandro Saddi e Filippo Ortu (Acquascan), Maurizio Olla (Karel Sport), Antonio Marongiu (Mannai’s dream), Enrico Onidi (Piccalinna), Alessandro Scanu (Bike Oristano) e Stefano Piras (Alghero). Questi ultimi parteciperanno alla Marathon, gara di 66 chilometri con 2200 metri di dislivello positivo. Ci sarà anche la Point to Point da 47. Entrambe le gare prenderanno il via alle 10 da piazza Sant’Isidoro.

© Riproduzione riservata