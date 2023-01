Inizia il girone di ritorno di Serie A e il 360GG Monastir vuole riparte col piede giusto. Davanti però ci sarà la Feldi Eboli, vice campione d’Italia e che occupa il terzo posto insieme alla Came Dosson e alla Sandro Abate che nell’ultimo turno ha battuto i bianconeri a Sestu 6-2. «Sappiamo tutti che la Feldi Eboli è una squadra forte, costruita per vincere il campionato, ma noi giochiamo in casa e deve essere un’opportunità per trovare punti», avvisa Dani Chino, ex della partita, alla vigilia del match in programma domani a Sestu. Il 360GG cercherà così un'impresa per tornare a muovere la classifica.

Serie A2. Al via anche il girone di ritorno di A2 con la Leonardo che ospita domani al PalaConi l'Orange Futsal Asti. I cagliaritani al giro di boa sono terzi, a dodici punti di distanza dalla vetta.

Serie B. L'Industrial Point Cagliari inizierà invece il girone di ritorno di B contro la capolista Avis Isola al PalaMonteAcuto. Al PalaConi, la Jasnagora attende il Cardano '91, mentre il C'è Chi Ciak riceve a Serramanna l'MGM 2000. Unica sarda in trasferta l'Elmas, che affronta il Pavia ultimo in classifica.

Femminile. Domenica si chiude invece il girone d'andata di A2 femminile. Scontro al vertice per la Jasnagora sul campo della L84. Entrambe sono prime a pari punti con la Mediterranea, impegnata invece nel derby contro il Santu Predu. Il Cus Cagliari riceve il Corticella. Nel girone B l'Arzachena attende La Coccinella. Lo Shardana Futsal sfida a Oristano la capolista Virtus Ciampino, mentre l'Athena Sassari sarà impegnata in trasferta contro la Nuova Comauto Pistoia.

