Con Sebastiano Pinna in panchina, la Cos gioca col passo delle grandi: sei gare in panchina, tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Undici punti conquistati. Quasi due punti a partita. Davvero una media da primi in classifica. In precedenza la Cos aveva conquistato due punti nelle prime undici gare di campionato. Una rincorsa ha ha consentito di agganciare all'ultimo posto l'Atletico Uri con 13 punti. L'Ilva è ad un punto sopra. Una rincorsa straordinaria soprattutto se si considera che nove degli ultimi punti, la squadra di Pinna li ha conquistati in trasferta su campi diffilissimi.

Le ultime due la Cos le ha colte sui campi del Cynthia e della Sarnese. Vittorie che hanno portato oro colato. In casa invece è arrivata l'unca sconfitta con Pinna in panchina contro la Gebilson. Il 5 gennaio alla ripresa del campionato la Cos giocherà ancora fuori casa, contro il temibile Latte Dolce. «Domenica a Sarni - ha commentato mister Pinna – abbiamo vinto giocando una grande partita, su un campo davvero difficile. La squadra sta maturando: la strada è ancora lunga e difficilissima. Faremo di tutto per centrare la salvezza».

Nella Cos stanno trovando spazio anche giocatori ogliastrini, Boi, Cabiddu e Floris con la squadra che cresce in autostima. Critica la situazione dell'Atletico Uri: l'allenatore Massimiliano Paba conosce molto bene il campionato, i miracoli li ha già fatti negli ultimi anni guidando la squadra alla salvezza. Insomma l'Uri non si arrenderà di certo. Come l'Ilva tornato al successo dopo sei turni. L'Olbia è un pò più avanti. Il Latte Dolce invece cresce e fa punti. Unica squadra sarda oggi in salvo.

