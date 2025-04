Ha vinto solo la Cos nel turno pre-pasquale del campionato di Serie D. Hanno perso Uri e Olbia. Hanno pareggiato Latte Dolce e Ilva. Una giornata che sorride insomma alla squadra di Antonio Carta che ha portato a quattro i punti di vantaggio sull'Uri, ora in zona retrocessione col Terracina già in Eccellenza. Per la Cos la vittoria porta la firma di Pinna, gran giocatore, autore di una doppietta. Un momento magico per la Cos che può puntare alla salvezza attraverso i playout. La salvezza diretta è a cinque punti, ma mancano solo due giornate alla fine. Sorprendente la sconfitta interna dell'Olbia, piegata per 3-2 dalla Sarnese.

L'Uri ha perso per 1-0 a Pagani. L'Ilva ha conquistato un buon punto col Monterotondo con rete di Touray. La stessa Ilva è però nuovamente in zona play out assieme alla Cos. Buon punto per il Latte Dolce che pareggiato (2-2) sul campo del Trastevere rimontando due reti.

© Riproduzione riservata