In Serie D (girone G), tra le sarde sorride solo la Costa Orientale Sarda. La squadra di Francesco Loi ha battuto (1-0) l’Anzio grazie ad una rete di Demontis. Nel primo tempo, al 13’ Nurchi guadagna una punizione sulla sinistra. Ladu tocca per Demontis che fa partire un gran rasoterra da circa 20 metri indirizzato sul primo palo, Rizzaro si tuffa alla sua destra ma non ci arriva. Nella ripresa, con gli ospiti in dieci per il rosso a D’Amato, i gialloblù vanno più volte vicini al raddoppio. Cos che blinda così la seconda posizione, sempre a meno tre dalla capolista Cavese ed ora a più sei sulla Cynthialbalonga.

Seconda sconfitta di fila per il Latte Dolce. La squadra sassarese esce battuta (3-1) dal campo dell’Ostiamare. I laziali passano in vantaggio al 34’ con Simonelli e raddoppiano poco prima della fine del primo tempo con Maura. Nella ripresa, al 14’ riapre il match un gol di Imoh. Alla mezzora però la chiude Buono.

L’Atletico Uri perde (1-0) ma esce a testa alta dalla trasferta con la Nocerina. Ai campani basta il gol di Basanini al 3’ della ripresa. Al 33’ Fangwa va vicinissimo al pareggio.

Male il Budoni che cade (0-2) in casa col San Marzano. Uno-due micidiale degli ospiti tra il 16’ e il 20’ del secondo tempo. Prima segna Di Gennaro e poi Bruno. Per i biancocelesti è la quarta sconfitta di fila, la terza tra le mura amiche.

