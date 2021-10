Riparte, con la quarta giornata di andata, il campionato regionale di serie D di basket. Sarà un weekend lungo, con il calendario che propone gare oggi, domani e lunedì.

Sfide al vertice. Il big match del turno è sicuramente quello di domani, alle 18, tra Astro Cagliari e San Salvatore Selargius. Entrambe imbattute, al momento il quintetto allenato da Gianluca Susini è in vetta solitaria, approfittando del turno di riposo già osservato dalla compagine selargina. Vincendo, l’Astro continuerebbe la fuga solitaria; dovesse imporsi il San Salvatore, invece, potrebbe ricrearsi grande affollamento in vetta. Carbonia e Coral Alghero potrebbero cogliere l’occasione al volo e una delle due, in caso di vittoria selargina, agganciare il primo posto. Le due compagini, che vivono entrambe un buon periodo di forma, scendono in campo oggi alle 18. Potrebbe approfittare della situazione (assieme a Coral e Carbonia) anche il Sennori, che domani alle 18, ospita l’Oristano Basket. In caso di successo, i sennoresi rimarrebbero quantomeno nelle parti nobili della graduatoria. Gli oristanesi, invece, puntano alla prima vittoria stagionale, dopo le due sconfitte dell’esordio.

Le altre gare. Oggi, alle 18, l’Azzurra Oristano ospita l’Elmas: i primi vogliono rilanciarsi dopo due sconfitte, i masesi vogliono dare continuità al successo di sette giorni orsono contro Assemini. Lunedì, infine, posticipo tra Assemini e Genneruxi Cagliari. Gli asseminesi cercano la prima vittoria stagionale, mentre i cagliaritani puntano alla continuità nei risultati dopo aver rotto il ghiaccio nel turno scorso. Il programma completo: Sennori-Oristano Basket, domani, ore 18; Carbonia-Coral Alghero, oggi alle 18; Astro-San Salvatore, domani ore 18; Azzurra-Elmas, oggi alle 18; Assemini-Genneruxi Cagliari, lunedì ore 20. Riposa San Sperate.

