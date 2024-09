Perdono tutte le sarde nel campionato di Serie D, girone G. La Costa Orientale Sarda cade (1-2) in casa contro l’Anzio. Al 33’ gli ospiti passano in vantaggio su una ripartenza: Di Mino supera in velocità Servignini e trafigge Xaxa. Al 36’ i laziali restano in dieci uomini per l’espulsione di Costa per un brutto fallo su Ladu. Ne approfittano subito i gialloblù che al 38’ pareggiano con Mattia Floris su assist di Ladu. Nella ripresa, al 33’ su azione d’angolo, l’Anzio si riporta in vantaggio con Sirignano.

Una rete di Calì al 94’ gela il “Bruno Nespoli” di Olbia. Bianchi sconfitti (0-1) contro il Guidonia dopo aver disputato una partita.

Sconfitta (2-1) amara pure per l’Ilvamaddalena contro il Savoia. Al 14’ Sellaf porta avanti in campani. Al 41’ il pareggio di Blazevic. Nella ripresa, al 6’ di recupero la beffa con la rete di Fiasco.

Il Latte Dolce perde (3-1) sul campo del Terracina. I laziali passano dopo 4’ con Martino su punizione. Al 20’ il raddoppio di Sadaj. Nel finale di tempo, i sassaresi accorciano le distanze grazie alla rete di Kone. Nella ripresa, al 17’ il tris di Tonni.

A Genzano l’Atletico Uri si deve arrendere (2-1) contro la Cynthialbalanga. Laziali a segno al 2’ con Ingretolli. Al 16’ il pareggio di Fedele. Nel secondo tempo, al 5’ laziali in vantaggio con Rinaldini, poi espulso alla mezzora.

