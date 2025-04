Dopo la vittoria contro la Cynthialbalonga, l’Olbia festeggia la convocazione di tre giocatori delle giovanili tra la Juniores Cup e il Torneo delle Regioni: si tratta di Nicolò Cassitta, Enrico Cubeddu e Alessandro Bertini.

«L’Olbia Calcio è lieta di comunicare che i calciatori Nicolò Cassitta (2008) ed Enrico Cubeddu (2008) sono stati convocati lunedì 7 aprile alle ore 14, in quel di Ostia, per partecipare a un’amichevole per la Juniores Cup», riporta il comunicato emanato stasera. «Inoltre, Enrico Cubeddu e Alessandro Bertini (2008) – si legge ancora – sono stati convocati per il Torneo delle Regioni riservato alla categoria Allievi Under 17, in programma in Sicilia dal 12 al 15 aprile prossimo, dove la Sardegna affronterà Piemonte, Toscana e Umbria nel triangolare d’apertura».

Una bella soddisfazione per il club gallurese e il settore giovanile curato da Fabrizio Lucidi, che all’Olbia collabora a stretto contatto col tecnico della prima squadra Ze Maria.

