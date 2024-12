Cattive nuove dal giudice sportivo: i cartellini gialli rimediati domenica, durante il match col Terracina, costano la diffida a Furtado e ad Arboleda, che vanno a fare compagnia a De Grazia tra i giocatori a rischio squalifica per somma di ammonizioni.

Da vedere come saranno gestite le diffide di tre effettivi così importanti da qui alle prossime ultime gare del girone di andata del campionato di Serie D, che cadono nel mese – dicembre – in cui il mercato di riparazione apre a partenze e arrivi di giocatori. Per adesso, nessuno dei suddetti sembrerebbe in discussione: non a caso anche contro il Terracina De Grazia, Arboleda e Furtado sono partiti titolari, giocando 90’ più recupero. Intanto sabato si torna a giocare in trasferta contro la Sarnese; seguirà la sfida casalinga con l’Atletico Uri e quella esterna con la Gelbison, che chiuderà l’andata e il 2024 dei bianchi il 22 dicembre.

Non è dato sapere se per l’anticipo contro la quinta forza del Girone G, reduce da sconfitta, Zé Maria potrà contare sui primi rinforzi richiesti alla società: se l’Olbia seguirà il copione degli ultimi anni, prima sfoltirà la rosa, arrivata quest’anno a 30 tesserati e “alleggerita” dal primo addio, quello dell’under Cristian Bianchi, ufficializzato giusto ieri, e poi procederà alle operazioni in entrata.

Di certo c’è che in cima alla lista dei desideri dell’allenatore ci sono un attaccante forte e un buon difensore, a maggior ragione se i due reparti dovranno compensare le partenze annunciate (ma non scontate) di Santi e Anelli, finiti ai margini del progetto e non convocati per le ultime due partite.

Il tecnico brasiliano non nasconde di pensare in grande, e dopo i quattro risultati utili consecutivi che hanno proiettato i bianchi a 4 punti dalla salvezza diretta ma anche a 10 lunghezze dai playoff Zé Maria potrebbe chiedere e ottenere dalla proprietà svizzera gli uomini giusti per il salto di qualità.

