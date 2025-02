Grande attesa per gli impegni di questo pomeriggio delle squadre sarde di Serie D, tutte alla ricerca di punti salvezza. La Cos gioca a Roma contro il Trastevere, l'Olbia sul campo della Paganese, mentre l'Atletico Uri è atteso sul terreno del Latte Dolce on un derby importantissimo soprattutto per la squadra ospite allenata da Massimiliano Paba. L'Ilva infine attende il Gebilson , una delle grandi del campionato.

Ilva e Cos oggi occupano l'ultima poiszione in classifica, l'Uri la penultima con 22 punti, in compagnia del Terracina. L'Olbia viaggia con 24 punti in zona playout. L'unica squadra sarda oggi salva è il Latte Dolce con 29 punti.

