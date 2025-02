Con la Puteolana l’Olbia anticipa a sabato, e in difesa per la trasferta sul campo della quinta della classe, a segno all’andata 3-1, Zé Maria ritrova Andrew Marie-Sainte, ma perde il capitano, Christian Arboleda.

Il centrale francese torna a disposizione del tecnico brasiliano dopo le cinque giornate di squalifica per l’espulsione dalla panchina rimediata in occasione della gara esterna col Guidonia. Quanto ad Arboleda, il cartellino giallo di domenica nel match casalingo col Trastevere, vinto 3-0, costringerà l’esterno ex Arzachena a saltare la sfida della 9ª giornata di ritorno di Serie D per somma di ammonizioni. Al suo posto è pronto Arnaud Luzayadio, arrivato dal mercato degli svincolati ai primi di febbraio: per lui, titolare contro il Trastevere, 140’ nelle ultime tre partite.

L’assenza del febbricitante Lorenzo De Grazia ha costretto Zé Maria a rivedere la formazione contro i romani, e Luzayadio si è fatto trovare pronto, ma in vista del match con la Puteolana, dato anche il recupero di Roberto Biancu, che domenica al “Nespoli” è subentrato nella ripresa, Zé Maria avrà l’imbarazzo della scelta. «Il gruppo è cresciuto, siamo quasi 30 giocatori e la concorrenza è più alta», ha sottolineato giusto domenica, nel post partita, l’allenatore dei bianchi. «Come dico sempre ai ragazzi, non ho una squadra definita: tocca a loro mettermi in difficoltà».

