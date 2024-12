Tra i 21 giocatori convocati da Zé Maria per la gara esterna con la Gelbison, ultima del 2024 e del girone d’andata del campionato di Serie D, spiccano la presenza dell’ultimo acquisto dell’Olbia Della Salandra e l’assenza di capitan La Rosa e Arboleda per problemi fisici.

Quello che però non potrà mancare domani allo stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento sarà la determinazione. «La stessa che la squadra ha dimostrato contro l’Atletico Uri domenica scorsa per raggiungere l’obiettivo, cioè la vittoria: dobbiamo continuare su questa linea, con questa voglia di uscire dalla zona calda della classifica prima possibile. Non è facile, perché anche le altre stanno vincendo, ma noi dobbiamo cercare di fare il nostro: poi i conti li faremo alla fine», dice Zé Maria presentando il match con la quinta forza del Girone G, reduce da tre successi consecutivi e imbattuta dal 27 ottobre, ma soprattutto sconfitta solo tre volte in campionato (di cui due, però, in casa).

«La Gelbison è una squadra molto forte, fisica, concreta, che è riuscita a strappare una vittoria al Cos dopo che era passata in svantaggio, però non è una squadra imbattibile, come tutte le squadre di questo girone», sottolinea l’allenatore dell’Olbia, risalita in classifica al quattordicesimo posto, a 4 lunghezze dalla salvezza diretta, dopo la vittoria nel derby con l’Atletico Uri. «In settimana abbiamo lavorato tanto su alcune cose che speriamo di trasformare in 3 punti domenica: sarà difficile ma non impossibile», aggiunge Zé Maria. «Quando sono arrivato la squadra aveva solo 6 punti: strapparne 3 domani e girare a 19 sarebbe importantissimo, e ci consentirebbe di ripartire a gennaio col piede giusto».

Squadre in campo alle 14: Gelbison-Olbia sarà diretta dall’arbitro Pierludovico Arnese della sezione di Teramo.

