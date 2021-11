Il Latte Dolce cerca continuità di risultati. Oggi, con fischio di inizio alle 14.30, i sassaresi fanno visita al Real Monterotondo Scalo. Due squadre che nelle ultime cinque giornate hanno marciato di pari passo, ottenendo appena due punti. Entrambe sono reduci da un pareggio, arrivato dopo tre sconfitte. Per i biancocelesti l’opportunità di allontanarsi dalla zona calda. I laziali, che non hanno ancora vinto in questa stagione, lotteranno col coltello tra i denti.

Dall’Eccellenza alla Prima categoria. Sono nove gli anticipi in programma oggi dall’Eccellenza alla Prima categoria. Nel massimo campionato regionale, per la decima giornata, si gioca alle 15, nel campo “Meloni” di Pozzomaggiore, Bosa-Li Punti.

In Promozione per la settima giornata vanno in scena, alle 15.30, Tharros-Macomerese e, alle 16, Sadali-Samugheo per il girone B e, alle 15, San Teodoro-Porto Torres (girone C).

In Prima categoria in campo oggi, alle 15, Atletico Villaperuccio-Pula (girone A), Terralba-Santa Giusta (B) e Benetutti-San Nicola Ozieri (D), alle 15.30, Siligo-Ploaghe (E) e, alle 16, Tetenia-Baunese (C).

