Nino Pinna e Mario Piga subito protagonisti col Real Casalnuovo (Serie D). Sono andati a segno nella sfida di Coppa Italia, vinta 3-0, contro la Matese.

I due giocatori ex Arzachena hanno mostrato la loro classe. Piga, schierato sulla sinistra come quinto di centrocampo, è stato giudicato il migliore in campo.

«Ci stava preparando da un mese e mezzo per farci trovare pronti», dice Piga. «Abbiamo fatto una buona prestazione di squadra e per questo sono felicissimo. È arrivato pure il gol quindi la soddisfazione è doppia. Ho fatto una buona partita», continua.

«Non so se sono stato il migliore. Non devo dirlo io. Resta il fatto che, come ho detto, tutta la squadra ha fatto bene. Sulla sinistra, con Ruggero e Pezzi, siamo riusciti a trovare delle discrete combinazioni. Non potevamo aspettarci esordio migliore. Questa società ha appena iniziato la sua storia. Acquisito il passaggio del turno in Coppa, ora ci concentriamo sul campionato».

Molto bene anche Pinna che ha entusiasmato il pubblico con la sua tecnica.

