L’Olbia si presenta alla città: appuntamento venerdì alle 19.30, in piazza Elena di Gallura, fronte Municipio, con la squadra e tutte le novità della stagione 2024/25.

In vista della prima giornata del campionato di Serie D, che li opporrà all’Ilvamaddalena domenica, a partire dalle 15, allo stadio “Nespoli”, nel secondo derby di fila con la neo promossa formazione gallurese dopo quello perso nel preliminare di Coppa Italia, i bianchi sfileranno uno dopo l’altro, staff tecnico e giocatori, per presentarsi ai tifosi.

A dispetto del ritardo con cui è partita la stagione, le aspettative sono alte: dopo la retrocessione diretta maturata al termine dell’ultimo campionato la speranza è quella di un pronto ritorno in Serie C, e le dichiarazioni rilasciate dai soci di maggiorana del club, passato lo scorso novembre nelle mani svizzere di SwissPro per il 70 per cento delle quote, vanno in quella direzione. Ma il campionato al via domenica non si presenta come una passeggiata di salute per la squadra allenata da Marco Amelia, che si ritrova a guidare una rosa rivoluzionata, inesperta in alcuni elementi e in cerca di rilancio, dopo stagioni poco fortunate, in altri.

Al campo l’ardua sentenza. Intanto, la società ha affidato l’incarico di responsabile del settore giovanile a Fabrizio Lucidi, romano, con esperienze in Italia (leggi Reggina) e all’estero, in Uruguay e Argentina. Come Amelia, anche Lucidi avrà il suo bel da fare per provare a tenere alta la bandiera dell’Olbia.

