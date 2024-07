Nella giornata in cui attende l’ufficializzazione dell’ammissione alla Serie D da parte del Consiglio direttivo della Lnd, l’Olbia si presenta in conferenza stampa col presidente Guido Surace e l’avvocato Eduardo Chiacchio, che ha curato con successo il ricorso contro l’esclusione dal campionato.

Domani sera il club gallurese romperà, dunque, il silenzio che dura dall’ultima conferenza stampa, datata 30 aprile. In quell’occasione la proprietà svizzera, rappresentata allora da Benno Räber e Klaus Schwerdtfeger, annunciava di essere pronta per il ripescaggio dopo la retrocessione diretta e di avere i mezzi per affrontare eventualmente il campionato di Serie D per vincerlo e tornare subito tra i professionisti.

Ma ciò che è successo è che non solo l’Olbia non ha potuto chiedere il ripescaggio, ma è andata vicinissima a fallire pure l’appuntamento con la D, avendo inoltrato la domanda di ammissione priva di ogni pagamento (stipendi, iscrizione e fideiussione). Da cui il ricorso, affidato a Chiacchio e supportato dall’intervento di un ignoto finanziatore esterno, per fortuna con esito positivo.

Si parlerà, evidentemente, anche di questo domani. Anche se l’argomento clou sarà la stagione dei bianchi e che tipo di squadra e campionato ha in mente SwissPro per l’Olbia.

