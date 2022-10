Dopo la debacle di domenica scorsa delle squadre sarde (tre sconfitte e un pareggio), la serie D torna domenica con la settima giornata di campionato con l'obiettivo di rilancio.

La Cos di Francesco Loi gioca sul campo dell'Angri con inizio alle 14. L'Arzachena ospita il Tivoli alle 14,30, l'Ilva affronta la trasferta di Aprilia mentre l'Atletico Uri attende la visita del Cassino: le due ultime due gare avranno inizio alle 15.

Una giornata che deve essere all'insegna del riscatto. L'Arzachena prima fra le sarde con tre punti di distacco dalla capolista Sorrento affronta un Tivoli che ha finora vinto due partite, pareggiandone altrettanto e perdendo le altre due giocate. La squadra di Nappi ha dalla sua il pronostico anche se i laziali non vanno sottovalutati. La Cos di Tertenia ha l'obbligo di non perdere ad Angri in uno scontro diretto per la salvezza. Domenica, la Cos ha conquistato il primo punto interno della stagione pareggiando col Portici, dimostrando comunque notevoli segnali di miglioramento. L'Uri di Massimiliano Paba cerca il centro classifica affrontando un Cassino avanti di due punti. Pesante la sconfitta subita domenica dai sardi a Frascati: da qui la necessità di far subito punti, possibilmente tre.

L'Ilvamaddalena è attesa ad Aprilia, una squadra che con cinque punti, non si sente per nulla sicura. Anche un pareggio potrebbe tornare utile ai sardi che viaggiano al centro della classifica con nove punti. Niente male per una squadra appena tornata in Serie D.

