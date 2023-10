Nuovo straordinario successo della Cos Ogliastra Sarrabus schizzata al secondo posto della classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Cavese.

La squadra di Francesco Loi, oggi squalificato e sostituito in panchina dal suo "vice-vincente" Antonello Carta, si è lasciata dietro squadre del calibro di Cynthia, Nocerina, Latte Dolce e Ostia mare. Una gran bella squadra, ottimamente messa in campo, tanta tecnica, qualità e grinta. Gli stessi pregi dimostrati oggi con l'Ardea.

La Cos passa in vantaggio dopo appena 5' con Cogotti, abile nel girare di testa alle spalle del portiere avversario un pallone dalla desta. Al 29' Bonu va in gol, l'arbitro annulla per un millimetrico fuorigioco. La gara si fa equilibrata e così va avanti anche nel secondo tempo. A 12' dalla fine i locali restano in dieci per l'espulsione di Picillo.

A tre minuti dalla fine il raddoppio della Cos: segna Nurchi, sempre lui, grandissimo giocatore che migliora con l'età. Sergio Nurchi, servito da Demontis, manda la sfera alle spalle del portiere avversario: 0-2 per la squadra sarda che vola al secondo posto in classifica.

Una stagione straordinaria per la Cos. Grande la soddisfazione a fine gara di mister Carta che ha sostituito in panchina lo squalificato Francesco Loi. Ma pure il tecnico titolare non nasconde la sua gioia.

Come pure tutta la squadra e il super bomber Sergio Nurchi, vero grande trascinatore della formazione sarda.

La Cos è scesa in campo con Tammasino, Piras, Bonu, Gallo, Cigotti, Scarafoni (17' st Cossu), Demomntis, Ladu Naguel, Aloia ( 22' st Nurchi), Gomez (17' st Manca). All. Antonio Carta. Francesco Loi squalificato.

