La capolista Budoni (con Cyntia e Nocerina) in trasferta a Roma sul campo della Trastevere, penultima in classifica con un solo punto. La Cos viaggia invece in Campania sul terreno del Gladiator ugualmente penultimo con un punto. Giocano invece in casa le altre due sarde: l'Atletico Uri ospita la Boreale, il Latte Dolce attende la visita del San Marzano.

La quarta giornata del campionato di Serie D non appare proibitiva anche se ogni gara va presa con le pinze, anche quelle apparentemente facili.

Il Budoni di Raffaele Cerbone cerca punti a Roma: l'avversario, la Trastevere, nelle prime tre gare della stagione ha pareggiato una gara, perdendone due. Ha segnato una rete e ne ha subite cinque. Il Budoni ne ha vinto due e ne ha pareggiato una. Ha segnato sei reti, subendone quattro.

La Cos affronta la prima trasferta nella penisola: l'allenatore Francesco Loi ha avvertito i suoi ragazzi, la Gladiator non è un avversario facile. Il penultimo posto dopo appena tre giornate non può far testo. La Cos ha finora segnato otto reti subendone sette. Tanti reti fatte insomma, ma troppe quelle subite.

Mauro Giorico, che col suo Latte Dolce ha vinto una volta perdendo due gare, vuole dare una sterzata al suo campionato: sulla carta, il San Marzano, quartultimo con due punti, appare abbordabile. Una occasione da non perdere. Finora i sassaresi hanno segnato cinque reti e ne hanno subito sei. Infine l'Atletico Uri, di Massimiliano Paba, tre punti, un successo e due sconfitte, tre gol fatto, sei quelli subiti. Contro la Boreale deve cercare i tre punti.

