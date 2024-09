Ozierese di nascita, Piero Sanna, classe 2006, è stato ufficializzato dal latte Dolce come nuovo acquisto. Il terzino ha iniziato nelle giovanili dell'ozieri e poi è passati all'Alghero e quindi al Cagliari. Approdato due anni fa a Olbia ha disputato il campionato Allievi.

Nella stagione passata, sempre coi bianchi galluresi ha giocato nel campionato di Primavera 3 terminando l’annata a un passo dai playoff promozione. Piero Sanna ha anche realizzato due gol, rispettivamente contro Pro Patria e Rimini.

Questo il commento del nuovo terzino biancoceleste: “Sono contento di questa nuova esperienza: cercherò di sfruttarla al meglio per crescere, anche grazie all’aiuto di compagni di reparto esperti come il capitano Marco Cabeccia e Riccardo Pinna. Domani, dopo una dura preparazione, inizierà finalmente il campionato: mi aspetto una gara difficile e combattuta contro un avversario che abbiamo avuto l’opportunità di conoscere lo scorso fine settimana. Proveremo fin da subito a portare a casa i tre punti per iniziare a costruire da Tertenia la nostra salvezza”.

© Riproduzione riservata