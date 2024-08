Un'altra operazione nell'ambito della collaborazione tra le due maggiori società calcistiche sassaresi: il Latte Dolce ha preso dalla Torres il centrocampista Matteo Del Giudice.

Nativo di Santa Maria Coghinas, classe 2005, le ultime stagioni Del Giudice le ha giocate nel Settore Giovanile della Torres e nell’ultima annata, da capitano, ha ottenuto la promozione nel campionato Primavera 3. Nelle ultime due stagioni Del Giudice si è allenato più volte anche con la Prima Squadra della Torres, ricevendo, nonostante la giovanissima età, tre convocazioni in Serie C.

Questo il commento di Matteo Del Giudice: «Sono molto motivato per questa nuova esperienza dopo gli anni alla Torres e proverò in tutti i modi a ripagare la fiducia del mister e della società. In questi primi allenamenti ho visto una grande squadra. Alla Torres ho avuto la possibilità di confrontarmi anche con giocatori esperti che disputano la Serie C, poi sono cresciuto tantissimo grazie al lavoro dei mister Marco Sanna e Pietro Rubino, che mi hanno formato mentalmente e come giocatore».

© Riproduzione riservata