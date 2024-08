Ha 21 anni ma già tre stagioni sulle spalle il centrocampista Lorenzo Loru che ha firmato per il Latte Dolce.

Classe 2003, nativo di Terralba (OR), il nuovo innesto biancoceleste cresce nelle giovanili della Simba, prima di passare alle giovanili del Cagliari. Nel 2021 arriva il suo esordio in Serie D con la maglia dell’Atletico Uri, squadra con la quale disputa due stagioni totalizzando 5 reti in 54 partite di campionato, contribuendo in entrambi i casi alla salvezza della compagine giallorossa.

Nella stagione 2023/2024 Loru va in Serie C con la Vis Pesaro e nel match contro la SPAL fa il suo esordio tra i professionisti.

Questo il commento di Lorenzo Loru: «Sono felice di essere arrivato in questa società e fin dal primo allenamento ho sentito la fiducia di mister Setti e di tutta società. Dopo le poche partite con la Vis Pesaro ho tanta voglia di riscatto e non vedo l’ora di scendere in campo nel match di Coppa Italia e di iniziare questo difficile campionato di Serie D».

© Riproduzione riservata