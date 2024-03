Giovedì amaro per le squadre sarde in Serie D (girone G), nel turno infrasettimanale valido per la sestultima giornata. Sono state tutte sconfitte.

Clamoroso tonfo (2-0) della Costa Orientale Sarda al “Don Orione” di Roma contro l’ex cenerentola Boreale. I viola hanno vinto con due reti (24’ st e 43’ st su rigore) nella ripresa di Gjoni nonostante l’uomo in meno per l’espulsione del capitano Casavecchia al 16’ st. Non vincevano dal 10 dicembre dello scorso anno. La squadra di Loi, che ha colpito una traversa con Floris nel primo tempo, perde l’occasione di riavvicinarsi alla zona playoff.

Cade in casa (1-3) il Latte Dolce contro il Gladiator in quello che si annunciava un delicatissimo scontro salvezza. Sassaresi che non riescono a sbloccarsi davanti alle mura amiche dopo la vittoria nella prima giornata di ritorno. Avvio di ripresa da dimenticare: ospiti a segno al 1’ con Mancini e al 4’ con D’Anna. All’8’ Grassi la riapre ma a 4’ dallo scadere Liccardi la chiude.

Al “Ninetto Martinez” di Uri, l'Atletico di Massimiliano Paba non riesce a bissare la vittoria contro il Latte Dolce, sconfitto (0-1) dal Trastevere. Il gol decisivo è di Tortolano al 28’. I giallorossi sprecano tante occasioni per raggiungere il pari.

Niente impresa per Budoni che perde (3-0) nel testa coda contro la capolista Cavese. Al “Simonetta Lamberti”, vanno a segno Di Piazza al 40’ del primo tempo e nella ripresa, all’11’ ed al 28’ Addessi.

© Riproduzione riservata