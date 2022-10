Un punto su dodici. È il misero raccolto delle sarde nella sesta giornata del campionato di Serie D. Il pensiero è rivolto al prossimo turno con l’obiettivo di un pronto riscatto. Per l’Ilva è stato il primo stop dopo cinque turni. La prova ha comunque soddisfatto il tecnico Aldo Gardini: “Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Dispiace soltanto per il gol subito, su una situazione di gioco nella quale sapevamo del pericolo e ci eravamo preparati. Anche con l’uomo in meno abbiamo cercato il pari. Ora pensiamo alla prossima”.

Rammarico anche in casa Arzachena per il rigore fallito alla fine della gara contro il Pomezia. “La squadra ha giocato davvero bene - ha detto Il tecnico Marco Nappi – Non meritavamo assolutamente la sconfitta come contro la Paganese”.

A conquistare l’unico punto è stata la Costa Orientale Sarda che contro il Portici avrebbe meritato la vittoria. Ha avuto il dominio del campo mancando però nell’ultimo passaggio. L’Uri è inciampata malamente sul campo della Lupa Frascati. Domenica prossima si giocano Aprilia-Ilva, Angri-Cos, Arzachena-Tivoli e Atletico Uri-Cassini.

