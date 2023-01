Seconda trasferta consecutiva per i cagliaritani dell’Esperia Olimpia, che nel weekend di gare valevole per la quinta di ritorno della C Gold di basket affronteranno il Ferentino.

Nel match, in programma alle 16.30 di domenica al PalaSport dI Ferentino, i cagliaritani dovranno provare ancora a cercare l’attesissimo e necessario primo successo lontano da casa. La motivazione extra potrà essere quella di “restituire il favore” al club laziale, fin qui l’unico in grado di sconfiggere la squadra di coach Federico Manca sul parquet di via Pessagno, peraltro con un convincente 58-75.

Oltre che con l’attrezzato Ferentino, a pari punti a quota 18 con la prima della classe San Nilo Grottaferrata, l’Esperia dovrà fare i conti anche con la tegola arrivata dall’infermeria. L’infortunio alla spalla subito da Manuel Fois contro il San Paolo Ostiense costringerà giocatore a stare ai box per oltre un mese, pertanto, calendario alla mano, dovrebbe saltare gli ultimi cinque incontri della fase a gironi.

C Silver. Nella sesta di ritorno della massima serie maschile regionale, come di consueto sono in programma quattro match. Alle 18 di sabato, la capolista Sant’Orsola ospiterà la Sef Torres per una stracittadina turritana che si preannuncia scoppiettante, mentre il Calasetta attenderà l’Olimpia. Alle 18.30, invece, la Manitech Elmas farà gli onori di casa con la Ferrini. Il posticipo della domenica, con “palla a due” alle 18.30, si giocherà a Quartu e sarà la sfida tra l’Antonianum e il Cus Sassari.

