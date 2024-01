Ora l’esonero di Leandro Greco è ufficiale. Mentre non è ufficiale, non ancora, il nome di colui che lo sostituirà sulla panchina dell’Olbia, ovvero Marco Gaburro.

Che tra l’altro in Gallura ritroverebbe due collaboratori dei tempi del Rimini, alias Oscar Muratori e Marco Giustini, rispettivamente vice allenatore e match analyst dell’Olbia.

Intanto, il club del presidente Alessandro Marino saluta Greco.

«La società Olbia Calcio 1905 comunica di aver sollevato Leandro Greco dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico – recita il comunicato emesso questo pomeriggio – vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata e i migliori auguri per il prosieguo della carriera».

Quanto a Gaburro, il 50enne allenatore originario di Verona, specialista nelle promozioni dalla Serie D, è chiamato a salvare i bianchi in Serie C, categoria in cui lo scorso anno conquistò i playoff alla guida del Rimini, uscendo al primo turno per mano del Pontedera dell’ex Olbia e Cagliari Max Canzi.

