In attesa della riapertura del mercato e delle operazioni cosiddette “di riparazione”, l’Olbia pesca tra gli svincolati e porta in Gallura Davide Mordini.

L’esterno sinistro, mancino classe 1996, è arrivato in città per firmare l’accordo che lo legherà al club del presidente Alessandro Marino fino al giugno 2023. Scuola Cesena, Mordini ha assaggiato la Serie B proprio con i bianconeri, nella stagione 2017/18, mentre in Serie C ha giocato con le maglie di Santarcangelo, Mestre, Fermana e Teramo: con le ultime due ha affrontato l’Olbia l’anno scorso, in entrambi i casi al “Nespoli” con l’identico risultato finale di 0-0.

Impiegato in carriera per lo più come terzino, Mordini può giocare a centrocampo e nel ruolo di ala, e sarebbe stato ingaggiato per sopperire all’assenza del lungodegente Valerio Secci: l’ufficialità è attesa in serata.

