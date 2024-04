Per la matematica certezza del secondo posto la Torres dovrà attendere la prossima giornata, quando ospiterà il già promosso Cesena. Ad Arezzo finisce 1-1 con la squadra sassarese che va in vantaggio per prima con Zecca, spreca il raddoppio con Scotto e viene raggiunta dai toscani con Gucci.

Al 5' traversone da destra di Zecca, quasi sul fondo opposto Fischnaller la rimette in mezzo ma Scotto arriva male sulla palla e di testa spreca da due passi. Un minuto dopo Fischnaller ruba palla sulla trequarti a Pattarello e dopo un paio di finte calcia dal limite ma palla che passa a mezzo metro dal palo sinistro. La risposta dell'Arezzo su schema di punizione porta a un tiro di Uguccione fuori dallo specchio della porta. Al 12' Scotto verticalizza in area dove arriva Zecca che prima scivola, poi si rialza e segna. Due minuti dopo errore difensivo dei toscani con Scotto che si ritrova la palla a centro area, ma conclude sul portiere. Gol sbagliato e gol subito: azione sulla sinistra di Coccia che serve diagonalmente per Gucci che chiude bene la diagonale offensiva e pareggia.

Al 27' bell'azione a destra con Ruocco che quasi dal fondo serve al centro Scotto, quasi sorpreso dal passaggio: l'azione sfuma.

Al 35' ancora errore di gestione dell'Arezzo e Fischnaller prende palla sulla trequarti destra, due passi verso il centro e bolide di sinistro che sfiora l'incrocio opposto. Al 41' punizione di Gaddini che sfiora la traversa.

Il secondo tempo vede l'Arezzo sistemata col 4-3-3 e propone un attacco prolungato che si chiude con il tiro di Mawuli forte e non troppo distante dalla porta. Al 65' sugli sviluppi di un angolo palla che arriva a Gaddini in area e bolide che si stampa sulla traversa.

