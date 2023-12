C'è dietro Sassari e non solo la Torres che affronterà domani a Cesena la favorita per la promozione in serie B.

La capolista ha solo 2 punti di vantaggio sui rossoblù che a lungo hanno detenuto il primato in solitaria. Saranno oltre 500 i tifosi presenti allo stadio Manuzzi e con la loro voce e grinta bilanceranno gli almeno 10mila supporter romagnoli.

Questa mattina intanto oltre 300 tifosi sassaresi sono saliti al "Vanni Sanna" per salutare la squadra e spronarla prima del big match della serie C.

Nella Torres assente Diakite per infortunio e in dubbio il centrocampista Giorico, che nel caso verrebbe sostituito da Cester, mentre in difesa rientra Idda per ricomporre il terzetto con Antonelli e Dametto che avrà il compito di fermare un attacco pirotecnico che ha sempre segnato almeno un gol in tutte le partite.

