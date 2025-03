Per ora è solo un provvedimento pre-gara. Non ci sarà la consueta conferenza stampa di presentazione della partita col tecnico Alfonso Greco. La società ha optato per il silenzio stampa prima del match di sabato al “Vanni Sanna” contro il Rimini (inizio ore 15).

Decisione insolita da quando c'è la dirigenza, ma evidentemente dopo tre sconfitte (e un pareggio) nelle ultime quattro gare si pensa a preservare la concentrazione della squadra e soprattutto del tecnico Alfonso Greco, il più bersagliato da parte della tifoseria.

Insomma, il momento è delicato e la dirigenza vuole evitare vengano dette parole che anche se di circostanza potrebbero alimentare le polemiche in città.

Parli il campo a questo punto. Con la Torres chiamata a risollevarsi dalla piccola crisi come già ha fatto quattro mesi fa quando aveva incassato tre sconfitte di fila.

© Riproduzione riservata