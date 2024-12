Due obiettivi con un solo risultato, la vittoria. Nell'anticipo di domani pomeriggio a Carpi (inizio alle 15) la Torres cerca il colpaccio per interrompere la serie nera di 4 sconfitte di fila e chiudere almeno al quarto posto il girone d'andata.

I padroni di casa sono una neopromossa che nove anni fa ha vissuto l'ebbrezza di una stagione in A e in questa cercano i playoff. Il Carpi ha ottenuto in casa 13 punti sui 21 attuali ed è stata capace di battere Perugia e Arezzo.

Gara non semplice dunque per i rossoblù di Greco che devono far pesare la maggiore esperienza dell'organico rispetto a un'avversaria che non ha praticamente Over 30 ma tanti Under 24.

Assenti per squalifica il difensore Dametto e il centrocampista-trequartista Matinu, saranno sostituiti rispettivamente da Mercadante e Brentan. In attacco dovrebbero tornare titolari Nanni e Varela.

